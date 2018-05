Com caminhões parados, falta de ração a combustível

O problema é que os grãos que alimentam os animais não chegam devido ao bloqueio de estradas pelos motoristas, que atingiu ontem ao menos 23 Estados, explicou a ABPA.



A Aprosoja-MT disse que a paralisação é "preocupante" e está afetando o escoamento da safra de soja.





A associação das farmácias (Abrasframa) afirma que a greve se reflete na falta de insulina e hormônios, usados para doenças do sistema nervoso.





Nos supermercados e feiras de São Paulo e do Rio, já faltam legumes e verduras. Com isso, os preços dispararam.





O sindicato dos produtores de leite do Rio Grande do Sul diz que perdeu 4 milhões de litros do produtos porque os caminhões que escoam a produção estão parados em protestos nas rodovias.





A greve também afeta a distribuição do gás de botijão (GLP) e a entrega dos Correios que suspenderam temporariamente o Sedex.





Além disso, faltou combustível para abastecer carros, ônibus e até aviões. Os aeroportos de Brasília, Pernambuco e Congonhas (SP) só tinham querosene suficiente para ontem. A escassez fez aumentar o preço dos combustíveis nos postos. Foi encontrada gasolina a R$ 6,50 por litro no Rio.





A Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) alertou para o risco de desabastecimento.





"A crise econômica levou as empresas a trabalharem com estoques muito reduzidos e qualquer paralisação no transporte leva rapidamente ao desabastecimento".





Motoristas cedem um pouco

Apesar de não terem atendido ao pedido do presidente Michel Temer de uma "trégua de uns dois ou três dias no máximo", a categoria aceitou deixar passar carga viva, alimentos perecíveis e medicamentos, até sexta-feira, para diminuir os transtornos.

No setor automotivo, 16 montadoras tiveram sua produção suspensa por falta de peças. Metade da produção de carne suína e de aves parou ontem, com 78 frigoríficos com operações suspensas.