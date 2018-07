Com BC dos EUA, dólar sobe a R$ 3,93

Moeda fechou no maior patamar desde março de 2016, após divulgação de ata do Fed, que reforça a sinalização de novas altas de juros por lá

O dólar fechou em alta nesta quinta-feira (5), no maior patamar em mais de dois anos e a caminho da casa dos R$ 3,95, com o foco na cena externa em dia de divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, banco central americano), pela qual foi reforçada a percepção de mais elevações nos juros neste ano.



O dólar avançou 0,55% nos R$ 3,9340, maior nível de fechamento desde 1º de março de 2016, e depois de ir a R$ 3,9416 na máximo no pregão



E por ora, o Banco Central brasileiro parece deixar o mercado encontrar seus próprios pontos de equilíbrio e não entrou forte para conter a alta da moeda.



O Fed discutiu se há uma recessão próxima e expressou preocupações de que as tensões no comércio global poderiam atingir a economia-americana que pela maioria dos indicadores parecia forte, mostrou a ata da reunião realizada em 13 de junho, divulgada na tarde desta quinta-feira (5).



No encontro passado, o Fed elevou as taxas de juros pela segunda vez este ano. De modo geral, a expectativa é de que os juros sejam elevados mais duas vezes neste ano. Antes, a projeção era de que haveria mais apenas um reajuste.



Taxas mais elevadas tendem a atrair à maior economia do mundo recursos aplicados hoje em outras praças financeiras, como a brasileira.



Ainda no exterior, os mercados também estavam atentos à guerra comercial e ao prazo de sexta-feira (6), quando os EUA devem adotar taxas sobre produtos chineses, o que deve gerar retaliações da China como resposta.



A cena doméstica, com incertezas em relação à disputa eleitoral de outubro, também seguiu pressionando a divisa.



*Com Reuters