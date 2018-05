Com atuação do BC, dólar recua a R$ 3,53

Depois de encostar no patamar de R$ 3,55, a moeda fechou nesta quinta-feira (3) a R$ 3,53, recuo de 0,53% ante o dia anterior, com atuação forte do Banco Central (BC) e alívio da divisa no mercado externo. Na véspera, a moeda havia alcançado a maior cotação em 23 meses.

Na mínima do dia, o dólar foi a R$ 3,5219 e, na máxima, a R$ 3,5677.

"O BC mostrou desconforto com o nível da moeda, mas trata-se de um alívio pontual", afirmou o operador da Advanced Corretora, Alessandro Faganello.

Na noite passada, o BC informou que vai ofertar quantidade de swaps cambiais tradicionais –equivalentes à venda futura de dólares– superior à necessária para a rolagem integral do vencimento de junho "com o objetivo de suavizar movimentos no mercado de câmbio".

Nessa sessão, vendeu a oferta integral de até 8.900 mil contratos em swaps, somando o equivalente a US$ 445 milhões do total de US$ 5,650 bilhões que vence em junho.

Se mantiver e vender esse volume diário até o final do mês, o BC terá colocado US$ 8,455 bilhões em swaps.



Uma das principais razões para a alta da moeda americana no mundo é a possibilidade do Federal Reserve (fed, banco central dos EUA), elevar mais os juros do que o inicialmente previsto, atraindo para a maior economia do mundo recursos aplicados hoje em praças financeiras consideradas de maior risco, como a brasileira.



*Com Reuters