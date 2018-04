Coca-Cola vai dar 10 casas em promoção da Copa

A Coca-Cola lançou nesta segunda-feira (2) a promoção "Casa Nova com Tudo Pronto Para Torcer". Entre 2 de abril e 30 de maio, a empresa vai dar 10 casas, uma por semana.



Os consumidores devem fazer o cadastro no site da empresa para concorrer às casas e a produtos licenciados da marca, como frigobar, cooler, kit de copos, além de caixinhas de som e vídeo game.



As bebidas que fazem parte da promoção podem ser identificadas pelas tampas de cor verde ou amarela e pelo anel prateado da lata, que terá o código promocional impresso na parte interna. As novas embalagens da Coca-Cola e da Coca-Cola Zero Açúcar temáticas da Copa do Mundo 2018 trazem um código promocional que vale prêmios.



Embalagens retornáveis valem três chances de ganhar.





Ao se cadastrar na promoção, o participante ganha 20% de desconto em compras na loja Coca-Cola.