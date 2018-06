CNA protocola pedido de suspensão da tabela de frete

"Vai ter tabela de frete, sim. Os próprios caminhoneiros admitiram que havia várias imprecisões. A agência (ANTT) que é a encarregada de fazer esses cálculos e esses equívocos vão ser corrigidos. É o que vai acontecer e eles deverão, no menor prazo possível, publicar uma nova tabela, corrigindo os equívocos verificados", afirmou.



Na véspera, o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, informou que conversou com o pessoal do agronegócio e que o setor seria contemplado com a nova tabela.



De acordo com o ministro, a primeira tabela elaborada pela ANTT foi feita com base em apenas um tipo de caminhão. Isso fez com que o custo fixo do frete fosse diluído em um menor número de eixos do veículo e, dessa forma, elevasse o preço dos transportes. A nova publicação vai contemplar todos os tipos de caminhão.



"O preço vai ser modificado. Quando dilui o custo fixo num caminhão que tem mais eixos, você vai realmente diminuir o preço por eixo nessa carga", disse o ministro.



Até ao momento, ainda não foi publicada a nova tabela.





No documento protocolado, a CNA exemplifica o caso do transportes de grãos e afirma que observou-se um aumento no valor do frete entre 51% e 152%.



Um bom exemplo é o valor do escoamento de soja do município de Sorriso (MT) ao Porto de Santos (SP), um trajeto de 2.064 quilômetros que aumentou de R$ 290 a tonelada, considerando as interações de livre concorrência entre demandantes e ofertantes, para R$ 474,55 por tonelada, com frete retorno, com a aplicação da tabela."