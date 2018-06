Ciro não deslancha em pesquisa, e dólar cai

A primeira pesquisa do Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta quinta-feira, mostra que, no cenário sem Lula, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 17% das intenções de voto, seguido de Marina Silva (Rede), que tem 13%. Ciro Gomes (PDT) tem 8%. Na última pesquisa do Datafolha, que saiu no dia 10 deste mês, o pré-candidato do PDT obteve de 10% a 11% das intenções de votos para a eleição de outubro.

Nesta quarta-feira (27), a divisa havia disparado em meio às preocupações com uma guerra comercial entre EUA e China mesmo com a injeção de US$ 2,4 bilhões pelo BC para segurar a alta da moeda.



Depois de ter subido 2% ontem

, o dólar à vista recua e às 15h29 cedia 0,57%, a R$ 3,8517, mesmo sem intervenção do Banco Central. Na leitura do mercado,

o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), que é visto pelos agentes como um risco por seu perfil considerado heterodoxo e antirreformista, não mostrou o crescimento esperado

, o que trouxe certo alívio aos negócios em Bolsa, dólar e juros.