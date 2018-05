Cielo lança plano de maquininha sem cobrança de aluguel

A credenciadora de cartões Cielo lançou um novo plano no qual o aluguel da maquininha (POS) não é cobrado do lojista. O chamado "Cielo Livre" pode ser aderido por clientes que tenham um faturamento mínimo mensal a partir de R$ 2 mil. A maquininha enviada para o lojista ou prestador de serviço dependerá do volume transacionado mensalmente.

"Os modelos das máquinas são pré-selecionados de acordo com o faturamento mensal escolhido. As faixas variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil por mês", explica a empresa em nota. As taxas cobradas serão fixas e o recebimento das vendas no crédito à vista e parcelado acontece em até dois dias.

No ano passado, a empresa já havia lançado o plano "Cielo Controle", que oferece maquininha e serviços de manutenção sem cobrança de aluguel nem taxa de desconto (que é cobrada do lojista a cada transação feita no crédito ou débito). Nesse caso, no entanto, é cobrado um valor fixo por mês de acordo com o perfil daquele cliente.