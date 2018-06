Cerveja está 26% mais cara se comparada à última Copa

Levantamento da FecomercioSP mostra que reunir família e amigos para assistir aos jogos do Mundial está pesando mais no orçamento

O torcedor brasileiro está contando moedas na hora de ir ao mercado antes de reunir a turma em casa para assistir aos jogos da Copa do Mundo da Rússia. Segundo levantamento realizado pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), a cerveja está 26% mais cara em comparação com o Mundial de 2014.



O estudo foi feito com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a chamada inflação oficial, que acumulou alta de 26,4% nos últimos quatro anos, entre junho de 2014 e maio de 2018.



Felipe Carvalho Pergens, de 19 anos, não deixa de se reunir com os amigos para assistir aos jogos da Copa, mas admite que rachar a conta é essencial. "Embora na semana da estreia da Copa tenham algumas promoções consideráveis, o preço aumentou sim, o jeito é fazer a famosa vaquinha", conta o estudante de engenharia.



Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) feita com 1.061 consumidores, observou que 74% deles têm preferência por cerveja na hora de destinar os gastos relacionados à Copa do Mundo.



"Definitivamente é muito mais barato comprar cerveja no comércio e beber em casa. Aposto que os bares faturarão menos nesta Copa, mesmo que o Brasil vá até a final, dado o peso da crise que acabou de passar", comenta o professor de economia da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Marcos Fernandes.



Se o Brasil chegar às finais, serão mais seis jogos, duas rodadas da fase de grupos e quatro de eliminatórias para os torcedores correrem para os supermercados e abastecerem a geladeira com esta bebida tão querida pelos brasileiros.