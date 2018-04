Cautela com política faz Bolsa recuar 1,30%; dólar beira R$ 3,43

A Bolsa brasileira fechou em queda nesta sexta-feira (13), após três sessões seguidas no azul, com investidores adotando cautela diante da cena política local, antes do fim de semana que terá a primeira pesquisa eleitoral após a prisão do ex-presidente Lula.

O Ibovespa, referência da Bolsa nacional, fechou em queda de 1,3% a 84.334 pontos, acumulando na semana recuo de 0,57%. Já o dólar encerrou a R$ 3,426, maior cotação desde 5 de dezembro de 2016.

Localmente, as incertezas com o cenário político têm limitado as apostas dos investidores que, após a prisão de Lula, ainda aguardam mais clareza sobre quem serão os candidatos, suas propostas e quem deve herdar os votos do ex-presidente.

"O mercado parece estar se comportado desta forma: quando bate 83 mil pontos, compra e quando chega aos 85 mil, vende", disse o analista da Um Investimentos Aldo Moniz.

De olho na corrida pela Presidência, cresce a expectativa pelas primeiras pesquisas de intenção de votos após a prisão de Lula. Já estão programadas para serem divulgadas pelo menos duas pesquisas nos próximos dias.

"Importante: (1) como evoluiu Alckmin (PSDB) no período recente?; e (2) haverá avanço de Joaquim Barbosa (PSB), deixando presidenciáveis como Marina (Rede), Ciro (PDT) e o próprio Alckmin para trás?", escreveram mais cedo analistas da corretora Guide Investimentos em nota a clientes.



*Com Reuters