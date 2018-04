Cautela com Lula faz dólar disparar

Moeda fecha no maior patamar em nove meses, na véspera da decisão do STF sobre a prisão do ex-presidente

O dólar comercial fechou nesta terça-feira (3) em alta de 0,77%, cotado a R$ 3,338. Trata-se da segunda alta seguida e o maior valor desde 23 de junho do ano passado.



Os investidores buscaram proteção no dólar, em meio à cautela com o julgamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal) do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula.



O plenário do STF analisa na quarta-feira (4) o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, que busca impedir que ele seja preso antes de esgotados recursos em todas as instâncias do Judiciário contra a condenação a 12 anos e 1 mês de prisão imposta pelo TRF-4 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).



Duas semanas atrás, o STF decidiu que Lula não poderia ser preso até à decisão do julgamento de quarta-feira. No mercado, o cenário-base continua o de que Lula ficará impedido de se candidatar às eleições de outubro. Porém, a indefinição sobre o futuro do petista tem colaborado para manter o real sob pressão nos últimos meses.



*Com agências