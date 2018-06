Cautela com cena eleitoral puxa dólar e derruba Bolsa

Apesar de pesquisa do Datafolha mostrar que candidatos menos alinhados com o ajuste fiscal não deslancharam, desempenho alto dos 'sem candidato' e fraco das chapas pró-mercado deixam investidor receoso

Receios com a eleição presidencial de outubro e crescimento econômico do Brasil marcaram os negócios do mercado financeiro nesta segunda-feira (11).



O Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, caiu 0,87%, aos 72.308 pontos, na quinta baixa seguida e no menor nível de fechamento desde 1º de dezembro (72.264,45 pontos). Na sexta-feira (8), a Bolsa caiu 1,23%.



Já o dólar comercial subiu 0,54% e fechou nos R$ 3,727, após despencar 5,6% na sexta-feira (8), a maior desvalorização diária desde 13 de outubro de 2008, no auge da crise financeira mundial.



A negociação de títulos públicos no Tesouro Direto foi interrompida duas vezes durante o dia, reflexo da volatilidade nas taxas de juros futuros.



A divulgação da pesquisa Datafolha com as intenções de voto nas eleições presidenciais mostrou que candidaturas menos alinhadas com a agenda de reformas não deslancharam. No entanto, tampouco o levantamento indicou que chapas mais alinhadas ao mercado ganharam força.



Trata-se, segundo operadores, de um contexto que mantém o investidor retraído, em busca de opções mais defensivas para reduzir a volatilidade das carteiras e menos propenso à tomada de risco.



A piora do Brasil vem principalmente no mês de maio, quando a crise dos combustíveis e a greve dos caminhoneiros jogaram dúvidas sobre a capacidade de articulação do atual governo e derrubaram o então presidente da Petrobras, Pedro Parente.



O desempenho indica que de fato o mercado de ações brasileiro entrou em ritmo indefinido, pautado em especial pelas questões domésticas ligadas à eleição.



Também pesou a divulgação do Boletim Focus, pelo Banco Central, que passou a estimar crescimento inferior a 2% da economia brasileira neste ano e, pela primeira vez em quase cinco meses, reduziu as estimativas para 2019.