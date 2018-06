Casino quer vender dona das Casas Bahia e Ponto Frio

Rede francesa incluiu Via Varejo no plano de desinvestimento, que pretende arrecadar €1 ,5 bilhão

A rede de supermercados francesa Casino anunciou nesta segunda-feira (11) um plano para se desfazer de ativos, que inclui a venda da participação na Via Varejo, empresa que administra as Casas Bahia e o Ponto Frio no Brasil.



A francesa pretende angariar € 1,5 bilhão ( R$ 6,55 bilhões) com o plano de desinvestimento, recursos que serão usados para reduzir ideia é que essa operação poderá permitir a redução da dívida do grupo na França em cerca de € 1 bilhão até o fim de 2018.

A Via Varejo tem uma das maiores operações de comércio eletrônico do Brasil e mais de 900 lojas físicas.



Em comunicado, o Casino disse que metade das vendas de ativos seria concluída em 2018 e o restante no início do próximo ano. A alienação de ativos não essenciais envolveria principalmente imóveis, acrescentou.