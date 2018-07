Casas de câmbio já aceitam cartão de crédito

na compra de moeda estrangeira de olho no turista que chega na véspera da viagem sem os recursos suficientes para a empreitada.

Cotação e GetMoney são duas da corretoras que há cerca de um mês passaram a aceitar cartões de crédito com forma de pagamento para quem vai comprar moeda estrangeira. Os de débito já eram um meio de pagamento aceito há alguns anos.

Na GetMoney, além do IOF, é cobrado uma tarifa extra de 3,5% para as compras feitas nos cartões com a bandeira Vista e Master; e 4,5%, nos da Elo. Na Cotação, a taxa extra é de 2% para todas as bandeiras de cartão de crédito.



Quem também passou a aceitar cartão de crédito na compra de moedas estrangeiras foi a carioca DG Câmbio. As transações com pagamento por meio do plástico ficam restritas às lojas físicas, e há a incidência de uma taxa sobre a compra. No caso do pagamento pelo cartão de crédito, é acrescido 4% sobre o valor final da transação.



Melhor que usar o crédito no exterior



Mesmo com o custo adicional, Bruno Foresti, gerente de câmbio do Banco Ourinvest, vê uma facilidade ao consumidor que precisa viajar.

"É uma estratégia de venda por parte das corretoras e, para o cliente, é melhor do que sacar do cartão para pagar em dinheiro, o que acarretaria em juros, ou usar o cartão no exterior", disse.



Se ele usar o cartão de crédito no exterior para compras, irá pagar um IOF de 6,38% e o valor final do gasto vai depender da cotação da moeda no dia do fechamento da fatura. SE o turista comprar papel moeda com o cartão no Brasil, a alíquota do IOF é de 1,1%.

A ampliação dos meios de pagamento, no entanto, não aliviam a alta recente da cotação do dólar - o dólar passou de R$ 3,30 no final do ano passado para os atuais cerca de R$ 3,85.



A estratégia, segundo especialistas, é comprar a moeda aos poucos antes da viagem.