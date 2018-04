Casa própria: corte no juro da Caixa pode gerar economia de até R$ 257 mil

Projeção de Miguel de Oliveira, diretor da Anefac, se refere a um imóvel avaliado em R$ 1,5 milhão e financiado ao longo de 30 anos

A redução na taxa de juros para o crédito imobiliário, anunciada nesta segunda-feira pela Caixa Econômica Federal (CEF), vai gerar uma economia de R$ 257.100,22, no caso de um imóvel avaliado em R$ 1,5 milhão, e financiado ao longo de 30 anos.



A simulação foi feita pelo diretor de Economia da Associação Brasileira de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira.



No caso de um imóvel com valor de R$ 950 mil, a economia na taxa de juros chegaria a R$ 164.191,21, no final do financiamento, e de R$ 77.774,79 no financiamento de um imóvel de R$ 450 mil, ao longo de 30 anos, e custeado com empréstimos pelo SFH.



A Caixa anunciou nesta segunda-feira (16) que cortou os juros em 1,25 ponto percentual nos juros dos financiamentos da casa própria com recursos da poupança. A taxa caiu de 10,25% ao ano para 9% e abrange empréstimos enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que tem juros limitados a 12% ao ano.



A taxa baixou também para os empréstimos dentro Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), destinado a imóveis mais caros (acima de R$ 950 mil).Neste caso, o percentual passou de 11,25% para 10% ao ano.



As novas condições do crédito imobiliário entram em vigor nesta segunda-feira para novos contratos. Segundo estimativa da Caixa, com a redução dos juros, o mutuário conseguirá uma economia de aproximadamente R$ 50 mil, em financiamento de R$ 300 mil para ser pago em 25 anos.