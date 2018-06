Caminhoneiros propõem nova tabela de fretes e negam nova greve

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) informou, nesta quinta-feira (14), que entregou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) uma proposta de valores para a tabela de frete rodoviário, que prevê preços, em média, 20% abaixo da tabela vigente para a carga geral. "Entretanto, não houve nenhuma redução brusca por tipo de veículo, como ocorreu na resolução já revogada", anunciou, em nota.





Ainda segundo a associação, "a proposta também corrige as discrepâncias existentes entre certos tipos de carga, a exemplo da carga frigorificada e perigosa que estão com valores inferiores aos da carga geral".



"O preço mínimo proposto considera um mínimo necessário para o motorista poder sobreviver sem fragilidade do serviço prestado e de sua condição de trabalho", destaca a Abcam na nota. Os preços levam em consideração: o tipo de carga transportada (geral, granel, perigosa, frigorificada, etc.); o tipo de veículo (quantidade de eixos); e os consumos específicos dos veículos (combustível, lubrificante e manutenção).



A Abcam explica que a proposta não inclui o lucro do transportador, "pois deverá ser negociado livremente entre as partes".



"O pedágio deverá ser pago pelo contratante, conforme Lei 10.209/01, e os preços sugeridos também não irão abranger as despesas com impostos, seguro, diárias e alimentação", diz o comunicado.



Sugestão de várias entidades

Em nota, a entidade diz que o documento foi elaborado pela equipe técnica da Abcam, "pensando no transportador autônomo de cargas" e com o objetivo de subsidiar a agência na elaboração de nova tabela.



Segundo o presidente da associação, José Fonseca Lopes, a sugestão concentra as propostas de diversas entidades que representam a categoria, entre elas a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA).



A associação reúne cinco federações de caminhoneiros e 59 sindicatos, representando a quase 600 mil profissionais.



Segundo a representante dos caminhoneiros, a tabela mantém a cobrança por faixa quilométrica percorrida, e, diferente da tabela vigente, propõe a diferenciação de tarifa por tipo de veículo.

"Cada um fez sua planilha de acordo com o tipo de caminhão e de carga. Um fez os cálculos para caminhão de dois eixos, outro fez o mesmo para caminhão de três eixos. Cada um veio com uma proposta diferente, tumultuando o meio de campo. A sugestão da Abcam procura contemplar todas as modalidades de transporte", disse Lopes.



Categoria nega nova greve

A Abcam afirma, ainda, não pretender convocar uma nova paralisação de caminhoneiros caso não haja aprovação da tabela.





"Não queremos trazer mais prejuízos para o país. Esperamos que a manifestação geral já realizada sirva como aprendizado para o governo aprender a dialogar conosco", disse o presidente da entidade, José da Fonseca Lopes.





Impasse trava agronegócio

O estabelecimento de uma tabela com preços mínimos para os fretes foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para acabar com a greve, que paralisou o transporte de cargas no fim de maio.



No dia 30 de maio, a ANTT publicou uma tabela atendendo aos caminhoneiros, que segundo o setor produtivo deixou o transporte de carga até 150% mais caro.



Após pressão da indústria e do agronegócio, a ANTT editou uma nova tabela no dia 7 deste mês, com um corte médio de 20% nos preços, mas quatro horas depois a revogou, para não contrariar os caminhoneiros.



Entretanto, a ANTT quer negociar com os caminhoneiros e o setor produtivo para estabelecer uma terceira versão da tabela.



Por conta do impasse e para não terem prejuízo, já que que os contratos foram feitos com a tabela antiga, ruralistas suspenderam o embarque das cargas para exportação, amargando prejuízos e podendo pagar multas que podem chegar a US$ 23,8 milhões nos portos.



A AGU (Advocacia-Geral da União) informou que há 40 ações judiciais contra a tabela do frete.



Na quarta-feira (13), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux deu 48 horas para o presidente Michel Temer, a ANTT, a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência (vinculada ao Ministério da Fazenda) e a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) se manifestarem sobre a medida provisória que estabeleceu o preço mínimo dos fretes.



A decisão de Fux foi tomada no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil (ATR Brasil) contra a medida provisória.