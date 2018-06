Caminhoneiros não aparecem em reunião para definir tabela do frete

ANTT diz que continua interessada em discutir uma terceira versão para a política de preços mínimos de transporte de carga

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou na tarde desta segunda-feira (11) que os representantes das entidades do setor de transporte de cargas não apareceram na reunião marcada para fechar a negociação sobre a terceira versão da tabela do preço mínimo do frete.



O encontro, que estava previsto, inicialmente, para a manhã desta segunda, às 9h30, foi cancelado sob a alegação de que parte da liderança da categoria não teria conseguido chegar em tempo a Brasília. Os representantes dos caminhoneiros estão reunidos na capital federal para deliberar o assunto entre eles.



"A agência continua debruçada sobre o assunto e aguardando uma posição dos caminhoneiros", informou a ANTT, em nota.



De acordo com a agência reguladora, integrantes da diretoria estiveram reunidos com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, no domingo (10) para adiantar a análise sobre a nova versão da tabela. Segundo a agência, esse processo já está "bastante avançado".



O governo chamou os caminhoneiros, após rever a tabela do frete para atender aos empresários na quinta-feira passada (7), mas a categoria não gostou das mudanças, e horas depois de publicar a tabela, o Executivo revogou o texto. A indústria e o agronegócio reclamaram que a tabela de preços mínimos, que entrou em vigor no dia 30 de maio, deixa o custo do frete até 152% mais caro, alta que será repassada aos preços.



Desde então, o governo se reúne com as partes para chegar a um consenso que agrade o empresariado sem desagradar os caminhoneiros, que já ameaçaram com uma nova greve se a essência da tabela for mudada.