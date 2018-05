Caminhoneiros fecham rodovias no 3º dia de protestos

Manifestações nesta quarta-feira (23) ocorrem em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo

A greve dos caminhoneiros entra no terceiro dia nesta quarta-feira (23) com bloqueios em rodovias federais ou mobilização no acostamento de estradas em pelo menos três Estados– São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Eles permitem a passagem apenas de carros, ônibus e ambulâncias.

Em São Paulo, por volta das 5h30 eram registrados ao menos três bloqueios na rodovia Presidente Dutra. Na região de Santa Isabel, o protesto ocorria nos dois sentidos da via, no km 186.

Nas cidades de Jacareí e São José dos Campos, os caminhoneiros bloqueavam a via no sentido Rio nos quilômetros 164 e 156.

No mesmo horário, os caminhoneiros também protestavam nos dois sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

No sentido São Paulo, o bloqueio na via ocorria do km 478 ao 477. Já no trânsito no sentido Paraná, estava interrompido do km 470 ao 477, na região de Jacupiranga; e do km 384 ao 385, em Miracatu.

Na rodovia Fernão Dias, os motoristas enfrentavam ao menos 15 bloqueios em cidades de São Paulo e Minas Gerais.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Minas registrava outros bloqueios em trechos das rodovias BR-40, BR-50, BR-116, BR-153, BR-251, BR-262, BR-365 e BR-381.

No Espírito Santo, o trânsito está interrompido nos quilômetros 304, 376 e 414 da BR-101; no km 262 da BR-262; km 46 e km 50,7 da BR-259.



Pleitos

A paralisação continua mesmo após o governo anunciar que vai zerar a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), imposto que incide sobre os combustíveis, sobre o diesel. A isenção valerá quando o Congresso aprovar a reoneração da folha de pagamento, confirmou ontem o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. O projeto está pronto para ser votado, segundo o deputado Orlando Silva (PC do B-SP), relator da proposta.



O presidente da entidade que organiza o movimento dos caminhoneiros autônomos do país, Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, afirmou que a redução da Cide não é suficiente.



Eles querem o fim de todos os tributos sobre os combustíveis. Além da Cide, incidem sobre os combustíveis o PIS/Cofins (imposto federal) e o ICMS (imposto estadual).



A associação ressaltou que os tributos são responsáveis por 27% do preço final do produto, sendo 1% Cide, 12% PIS/Cofins (outro imposto federal) e 14% ICMS (imposto estadual).



Eles também exigem mudanças na política de reajuste dos combustíveis da Petrobras, medida que a estatal já rejeitou.

A nova política de reajustes, adotada pela Petrobras em julho do ano passado, que segue as cotações do preço do petróleo e do dólar (que estão em alta nos últimos meses) é bem-vista por investidores por acompanhar o padrão adotado em outros países. Alterá-la agora seria interpretado como intervenção do governo na estatal.



Os transtornos com o bloqueio das estradas já afeta as atividades de fábricas e do setor de transportes.

*Com Folha.com