Caminhoneiros entregam à ANTT proposta alternativa de tabela de frete

A ANTT publicou a tabela com preços mínimos no dia 30 de maio, como parte do acordo com os caminhoneiros para acabarem com a greve, que gerou transtornos e levou ao desabastecimento. O tabelamento, porém,

desagradou o setor produtivo, porque estabelecia preços que, em alguns casos, chegavam a quase três vezes ao que era praticado antes.Para atender à indústria e ao agronegócio, a ANTT publicou uma nova tabela na última quinta-feira (7), mas quatro horas depois da publicação, o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, recebeu, de última hora, representantes dos caminhoneiros e anunciou que o documento seria revogado.

Está em vigor, portanto, a primeira versão do texto que já está sendo questionada na Justiça pelo setor produtivo.



Nesta segunda (11), a ANTT informou que os caminhoneiros não compareceram à reunião para discutir a terceira versão da tabela. Antes, a categoria chegou a admitir uma nova paralisação, caso a essência da tabela fosse mudada.