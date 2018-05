Caminhoneiros entram no segundo dia de manifestação

Bloqueio de estradas atinge pelo menos 16 estados

As interdições de rodovias federais promovidas pelos caminhoneiros entraram no segundo dia nesta terça-feira (22). Pelo menos 16 estados registraram manifestações contra o aumento do combustível.



De acordo com a assessoria da Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros), cerca de 200 mil motoristas aderiram ao movimento, que ocorrem de forma pacífica, e que serão conduzidas de forma a não prejudicar o deslocamento das pessoas nas estradas.



A entidade reivindica a isenção de PIS, Cofins e Cide sobre o óleo diesel utilizado por transportadores autônomos. A associação também propõe medidas de subsídio à aquisição de óleo diesel, que poderia ser dar por meio de um sistema ou pela criação de um Fundo de Amparo ao Transportador Autônomo.



A categoria alega que os caminhoneiros vêm sofrendo com os aumentos sucessivos no diesel, o que tem gerado aumento de custos para a atividade de transporte.



ABC



O Destak registrou um protesto na avenida Kennedy, em São Bernardo, na Região Metropolitana de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira (22).