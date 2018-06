Caminhoneiros e empresas vão tentar acordo sobre frete na semana que vem, diz Fux

Após audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, nesta quarta-feira (20), representantes dos caminhoneiros e das empresas que contratam o transporte de cargas concordaram sobre um novo encontro na quinta-feira da semana que vem, dia 28, em tentativa de um acordo sobre preços de frete "intermediários", que deverão ser levados à corte.





"A decisão que eu tomei foi de suspender todas as decisões liminares até a semana que vem, dia 28 de junho, quando eles apresentam uma proposta intermediária. Não chegando a um consenso, vou reavaliar a suspensão do processo ou não até a realização de audiência pública em 27 de agosto", disse o ministro.

A reunião com técnicos no fim de agosto, segundo Fux, será para "municiar o Supremo para definitivamente julgar a causa". Ele é relator de três ações que questionam a constitucionalidade da tabela de frete, criada em 30 de maio atendendo a uma das reivindicações dos caminhoneiros para acabarem com a greve, e pedem suspensão do documento.

Divergências entre as partes, porém, permanecem. Ao deixar a reunião, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, disse que a entidade é contra "qualquer tabelamento, porque não tem sentido indexar a economia".



Andrade disse que o que a CNI vai estudar é a possibilidade de uma "tabela de preços de referência" para o frete pago pelo setor industrial.



"Essa é a nossa proposta e o governo tem de estudar alguma forma de dar mecanismos aos caminhoneiros, principalmente os autônomos, já que existe um problema entre o atravessador e o autônomo no preço final", afirmou Andrade.



Já o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, disse que sua associação não abre mão de "um piso mínimo de frete para os caminhoneiros".



A partir daí, a livre negociação está aberta. Mas a condição mínima para se trabalhar e executar esse serviço é necessária para a categoria", disse Bueno a jornalistas após a reunião no STF.



Prejuízos

Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), uma das associações que entrou no STF para suspender a tabela, nos 20 primeiros dias de vigência, o tabelamento causou prejuízo de cerca de R$ 10 bilhões aos setores de soja e milho, reflexo de uma elevação média de 40% no valor do frete.



Vários integrantes do mercado de grãos têm afirmado que o impasse em relação à tabela do frete vem reduzindo os negócios, na medida em que há aumento de custos.



A chegada de caminhões com grãos aos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), por onde é escoada boa parte da safra agrícola brasileira, está menor na parcial de junho em meio às discussões sobre o tabelamento de fretes, embora algumas logísticas e negócios pontuais tenham impedido uma retração ainda maior, segundo representantes portuários.



Com a repercussão negativa junto ao setor produtivo, que reclama de preços até 150% maiores no transporte, o governo editou uma nova tabela no dia 7 deste mês. Mas quatro horas depois, revogou a tabela, para não desagradar os caminhoneiros, que discordaram dos novos valores.



Entretanto, os caminhoneiros já entregaram à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) uma proposta de uma terceira versão da tabela, onde aceitam baixar os valores da tabela vigente.



*Com Reuters