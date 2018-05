Câmara aprova reoneração de folha para baratear diesel

Deputados dão aval à volta de impostos à folha de pagamento de 28 setores da economia, como forma de compensar perda de receita com eliminação do PIS/Cofins sobre o diesel até o fim do ano

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (23), em votação simbólica, a reoneração da folha de pagamento de 28 setores da economia, como forma de compensar a perda de arrecadação com outra medida aprovada - a da eliminação da cobrança de PIS/Cofins sobre o óleo diesel até o fim deste ano. A medida deve reduzir o preço do combustível - uma das principais reivindicações dos caminhoneiros, em greve desde segunda-feira (21).



A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado, antes de seguir para a sanção do presidente Michel Temer (MDB-SP).



A paralisação fechou estradas em diversos pontos e já começou a afetar o abastecimento de alimentos em alguns Estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.



O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator da proposta aprovada, estimou que cerca de R$ 3 bilhões serão arrecadados pelo governo com a reoneração, valor similar às expectativas de impacto financeiro com a isenção do PIS/Cofins do diesel.



"Diante da grave crise por que passa o país em decorrência do aumento do preço dos combustíveis, reduzimos a zero, pelo prazo de seis meses, as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o óleo diesel e suas correntes. Não há que se falar em aumento de renúncia de receitas, pois a medida é plenamente compensada pelo aumento de arrecadação com a reoneração da folha de pagamentos", escreveu o relator, no parecer.



O governo disse, após reunião com representantes dos caminhoneiros, que estudava zerar ou reduzir o PIS/Cofins do diesel, mas que não abriria mão da receita correspondente.



O relator estima que zerar os tributos pode produzir uma queda de 14% no preço final do óleo diesel. Ao ler o parecer na tribuna do plenário, ele defendeu a necessidade de novos critérios para definir quais setores brasileiros devem ter o mercado de trabalho estimulado por meio da medida.



Na terça-feira (22), o governo decidiu zerar a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) mediante aprovação, no Congresso, da reoneração da folha de pagamento. Os caminhoneiros, no entanto, não estão satisfeitos somente com o fim da Cide, que segundo as primeiras estimativas causaria redução de apenas R$ 0,05 por litro do diesel, e pediram outras medidas. Além da solução do PIS/Cofins patrocinada pelo Congresso, a Petrobras anunciou hoje a redução provisória no preço.