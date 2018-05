Câmara aprova novo cadastro positivo, que dará nota aos consumidores

Após mais um mês de embate, governo aprovou, nesta quarta, uma das principais propostas da agenda para redução dos juros bancários do país

Depois de mais de um mês de embate, o texto-base do projeto do novo cadastro positivo foi aprovado nesta quarta-feira (9) à noite na Câmara dos Deputados por 273 votos contra 150. Por decisão do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a votação dos destaques à proposta ficou para a próxima terça (15). Com o quórum mais baixo, havia o risco de que emendas que desfiguram o texto original fossem aprovadas.



O texto, entre outras novidades, torna obrigatória a inclusão de consumidores e empresas na lista de bons pagadores, mudança vista pelo governo e entidades de crédito como essencial para que a lista deslanche e provoque uma redução dos juros bancários do país.



O novo cadastro vai reunir o histórico de pagamento de todos os consumidores com CPF, dessa forma será possível saber se ele paga suas contas em dia ou não. Antes, o cadastro só reunia os dados de quem quitava seus financiamentos bancários em dia, agora pagamentos de contas da luz, água entre outros serviços também serão levados em conta. Pessoas com renda mais baixa, por exemplo, que muitas vezes não possuem histórico de operações de crédito, entrarão no cadastro por pagarem contas de luz e telefone.



Com isso, a ampliação do cadastro positivo mudará a forma como a avaliação de risco de crédito dos consumidores é feita. Com a mudança proposta, cada consumidor terá uma nota, que vai variar de zero a 1.000– quanto mais alta, melhor pagador ele é.



Pelo texto aprovado, os consumidores serão notificados pelos bureaus de crédito como Serasa Experian, SPC Brasil e Boa Vista, sobre a abertura de seus cadastros e terão 30 dias para informarem que não querem participar– ao avisar um dos gestores de crédito, todos os outros deverão ser informados automaticamente e excluir esse cadastro dos demais.



Para conseguir aprovar o texto, o governo aceitou a sugestão de parte da base aliada, que repercitiu as críticas dos órgãos de defesa do consumidor, que torna responsáveis solidários bancos, bureaus de crédito, fontes e consulentes (lojas e outras empresas que usarem o cadastro), em caso de danos morais ao consumidor.



O texto é diferente da legislação atual do cadastro positivo, mas também mais duro que a versão aprovada pelo Senado - que obrigaria o próprio consumidor a dizer qual das partes era responsável pelo vazamento. Há reclamação dos bancos de que, mesmo não tendo culpa nos vazamentos, a lei em vigor hoje pode obrigá-los a indenizar as vítimas.



O novo parecer passou a remeter a legislação sobre vazamento de dados para as regras do Código de Defesa do Consumidor: se uma das partes provar que é inocente, não será responsabilizada financeiramente pela falha. Mas a responsabilidade volta a ser objetiva e solidária - o consumidor, portanto, poderá acionar diretamente todos aqueles que tiveram acesso à informação e caberá a eles apontar de onde partiu o erro.



Além da responsabilização solidária, o relator da proposta, deputado Walter Ihoshi (PSD-SP), apresentou outra mudança para vencer a resistência dos deputados contrários à medida. Com isso. incluiu no texto que o Banco Central (BC) deverá encaminhar ao Congresso, dois anos após a vigência da lei, relatório sobre os resultados alcançados com as alterações no cadastro positivo, para fins de reavaliação legislativa. A intenção é avaliar se haverá redução dos juros oferecidos ao consumidor.



Por conta das mudanças, o texto voltará a ser votado no Senado, assim que as emendas forem votadas no próximo dia 15.



Ihoshi espera que, com a inclusão automática, a lista de bons pagadores passe dos 100 milhões de nomes. Atualmente, o sistema tem 6 milhões de inscritos.



Nota baixa

Segundo o vice-presidente de informações sobre o consumidor da Serasa Experian, Vander Nagata, o novo cadastro não significa que o consumidor com nota baixa ficará sem crédito. Ele diz que cada instituição utiliza critérios próprios para concessão de crédito ou aprovação de uma venda a prazo.