Câmara aprova MP que permite venda direta do pré-sal

Pelo texto da medida provisória, a PPSA poderá vender óleo do pré-sal diretamente para empresas, preferencialmente, por meio de leilão. Se a estatal optar por não realizar leilão, precisará demonstrar que a transação proposta é mais vantajosa.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (16) a medida provisória (MP) que autoriza a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) a vender petróleo do pré-sal diretamente para empresas. O projeto seguirá para o Senado.Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a PPSA é a empresa estatal responsável por administrar a parte do pré-sal que fica com a União no regime de partilha.Pela regra anterior à vigência da MP, a PPSA somente poderia comercializar o óleo do pré-sal se contratasse a Petrobras ou fizesse concorrência pública.