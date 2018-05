Caixas-eletrônicos podem ficar sem dinheiro

A greve dos caminhoneiros pode deixar muitas pessoas sem dinheiro na carteira. Com estradas bloqueadas e falta de combustível em praticamente todos os Estados, os principais bancos do país já admitem que pode faltar dinheiro nos caixas eletrônicos.Os carros-fortes teriam combustível para rodar somente até o fim de semana. A falta de notas nos caixas eletrônicos pode começar no início da próxima semana. O caso mais preocupante é no interior do país, já que as capitais têm um estoque maior de dinheiro.