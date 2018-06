Caixa usa signo para evitar fraude no saque do PIS

Banco diz que dado é 'obtido automaticamente pelo sistema" e é 'apenas para uso interno'

A Caixa Econômica Federal (CEF) utiliza o signo do zodíaco como uma das formas de identificar cidadãos cadastrados no PIS, cujo saque das cotas está autorizado para beneficiários entre 57 e 59 anos desde a última segunda-feira (18).

O signo do cidadão aparece no formulário impresso que é entregue pelo banco.



Em nota, a Caixa afirma que a informação do signo "é obtida automaticamente pelo sistema do banco, a partir da data de nascimento do cliente". O banco acrescenta que "a informação é somente para uso interno e utilizada para auxiliar na identificação do cliente em caso de eventuais fraudes".



O governo decidiu liberar, nesta semana, o saque das contas inativas do PIS/Pasep para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. A primeira fase, que começou no dia 18 vai até dia 29 deste mês, abrange quem tem de 57 a 59 anos. Na segunda fase, em 8 de agosto, clientes do Banco do Brasil e da Caixa receberão o valor do PIS/Pasep em crédito na conta. De 14 de agosto a 28 de setembro o pagamento estará disponível para todo o público.



Desde a criação do PIS/Pasep, em 1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse herdeiro de titular da conta. No segundo semestre do ano passado, os maiores de 60 passaram a poder sacar os valores parados.



A Caixa administra o PIS, destinado a trabalhadores da iniciativa privada. Já o Banco do Brasil é responsável pelo Pasep, pago a servidores públicos e trabalhadores de estatais.