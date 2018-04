Caixa tem 1,3 mil adesões a PDV, menos de 50% do estimado

Desligamentos vão gerar uma economia anual de R$ 256 milhões; foram 1.296 funcionários aderindo ao programa, contra 2.964 pretendidos

A Caixa Econômica Federal informou que seu Programa de Desligamento de Voluntário (PDV) anunciado no começo deste ano recebeu 1.296 adesões. O limite máximo de desligamentos estava fixado em 2.964 empregados. Assim o programa atingiu 43,7% da meta estimada.



Em nota, a instituição afirma que os desligamentos deverão gerar uma economia anual de R$ 256 milhões. "O objetivo é ajustar a estrutura ao cenário competitivo e econômico atual, buscando mais eficiência do banco", diz a Caixa.



Em 2017, foram realizados dois programas de desligamento com adesão de 7.036 empregados. A economia com as três edições deve ultrapassar R$ 1,68 bilhão por ano.



O programa foi anunciado no fim de fevereiro e as adesões poderiam ocorrer até 5 de março. O incentivo financeiro para adesão era equivalente a 9,8 vezes a remuneração base do empregado, limitado a R$ 490 mil. A indenização não sofre incidência de Imposto de Renda e recolhimento de encargos sociais.