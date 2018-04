Caixa reduz em 38% juros de capital de giro para médias e grandes empresas

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (24) a redução de 38% nos juros da linha de capital de giro voltada para médias e grandes empresas. Com isso, a taxa mínima mensal, que já está em vigor, passou de 1,37% para 0,85% ao mês. Em nota, o Em nota, o

presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, diz que o banco possui R$ 11 bilhões de orçamento para a linha de capital de giro, com taxa de juros extremamente favoráveis para esse segmento corporativo."Estamos promovendo uma redução de juros de forma sustentável nas linhas, que beneficiam as médias e grandes empresas, que movimentam grande parte do PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país) brasileiro, assim como fizemos com o crédito imobiliário", destaca.