Caixa Econômica lança novo jogo lotérico: 'Dia de Sorte'

Serão sorteados sete números e um mês, por vez. São consideradas vencedoras as apostas que tiverem de quatro a sete acertos, independentemente da ordem de sorteio dos números, ou, ainda, o mês sorteado. O mês conta como um acerto.



Caso o apostador tenha feito apostas de oito a 15 números, a premiação será proporcional à quantidade equivalente de apostas simples, ou mínimas, vencedoras.



O sorteio ocorrerá três vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. A data do primeiro sorteio ainda não foi divulgada pela Caixa.



*Com informações da Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal publicou nesta segunda-feira (14) uma portaria no Diário Oficial da União para o lançamento de um novo jogo lotérico, o Dia de Sorte. O novo produto foi instituído pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria, do Ministério da Fazenda.Na nova modalidade, o jogador poderá escolher de 7 a 15 números que representarão os dias do mês, podendo ser de 1 a 31; e um número de 1 a 12, que corresponderá aos meses do ano.A aposta mínima, ou seja, com sete números e um mês de sorte, custará R$ 2. O preço aumenta conforte aumentam os números. Uma aposta com 15 números e um mês de sorte custará R$ 12.870.