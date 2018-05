Cadastro positivo: positiva ou negativa?

Pessoas com renda mais baixa, por exemplo, que muitas vezes não possuem histórico de operações de crédito, entrarão no cadastro por pagarem contas de luz e telefone.

Banco Central (BC) ter de encaminhar ao Congresso, dois anos após a vigência da lei, relatório sobre os resultados alcançados com as alterações no cadastro positivo, para fins de reavaliação legislativa. A intenção é avaliar se haverá redução dos juros oferecidos ao consumidor e uma explosão de reclamações.



Também se incluiu regras sobre vazamento de dados: se uma das partes provar que é inocente, não será responsabilizada financeiramente pela falha. Mas a responsabilidade volta a ser objetiva e solidária - o consumidor, portanto, poderá acionar diretamente todos aqueles que tiveram acesso à informação e caberá a eles apontar de onde partiu o erro.





terá de dar o aval à permanência na lista, após ser informado pelos

órgãos de proteção ao crédito em até 30 dias após a sua inclusão.







Veja os que dizem os órgãos a favor e contra o projeto



#A favor:



quanto mais alta, melhor pagador ele é.

Adotado em 120 países, o novo cadastro positivo, que deve passar nesta terça-feira (15) em definitivo na Câmara dos Deputados, é visto pelos bancos e órgãos de proteção ao crédito como a solução para baixar os juros no Brasil, com uma redução da inadimplência e aumento da concorrência.Já as entidades de defesa do consumidor dizem que não há garantias de que a ampliação da lista de bons pagadores resulte num corte das taxas e veem violação da privacidade dos consumidores.O novo cadastro vai reunir o histórico de pagamento de todos os consumidores com CPF, dessa forma será possível saber se ele paga suas contas em dia ou não. Antes para entrar no cadastro era preciso dar o aval e ele só reunia os dados de quem quitava seus financiamentos bancários em dia, agora pagamentos de contas da luz, água entre outros serviços também serão levados em conta.Na Argentina, segundo a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), a lista diminuiu o calote em 75%; nos EUA, dobrou o número de pessoas com acesso ao crédito, de 40% para 80%.No Brasil, a previsão é que a oferta de crédito cresça em R$ 1,1 trilhão e mais 20 milhões de pessoas, hoje sem acesso aos bancos, possam obter financiamentos. No total, a lista deve subir dos atuais 7 milhões para 120 milhões de pessoas.O texto principal do projeto de leicom novas regras–adesão automática e inclusão de pagamentos de contas de serviços públicos– foi aprovado na quarta-feira passada (9) na Câmara dos Deputados. Para esta terça-feira (15), ficaram por votar as emendas ao texto, que devem ser rejeitadas pelo plenário da Casa.Como a proposta, que havia aprovada pelo Senado, foi mudada na Câmara, ela voltará para ser apreciada pelos senadores, que não podem incluir novas alterações.Entre as mudanças que o governo adotou para conseguir vencer as resistências de parte da base aliada e aprovar o projeto estão a inclusão doAlém disso, o consumidorPara o Idec e a Proteste, essas mudanças não são suficientes, é preciso criar uma lei e um órgão para regular o acesso às informações dos consumidores.Os birôs Boa Vista SCPC e SPC Brasil só veem benefícios na ampliação da lista de consumidores, que terão notas de zero a 1.000–

































Pablo Nemirovsky, superintendente de Serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC



20 milhões de 'excluídos' terão acesso ao crédito

O maior benefício do projeto é dar crédito a 20 milhões de brasileiros, hoje "excluídos" por não terem histórico de crédito. Como a lista agora incluirá os pagamentos em dia de luz e água, pessoas de baixa renda vão poder mostrar que têm capacidade de pagamento.



Serão 120 milhões de consumidores (100 milhões de pessoas físicas e 20 milhões de empresas).



Atualmente, o processo para entrar na lista é muito burocrático. O cadastro, que existe desde 2011, mas que entrou efetivamente em operação em 2013, tem pouco mais de 7 milhões de integrantes.



O mercado mudará a forma de avaliar o consumidor. Hoje, há uma lista de inadimplentes. Agora será possível separar o joio do trigo e verificar se aquela pessoa é um mau pagador ou ficou inadimplente por um problema pontual.



Não haverá quebra de sigilo bancário, como criticam os órgãos de defesa do consumidor. A lista só vai gerar uma nota, vai-se saber se a parcela foi paga, mas ninguém saberá, por exemplo, o limite do cartão de crédito ou o saldo da conta corrente. O consumidor pode aceitar liberar seus históricos de pagamentos, mas precisa dar uma autorização especial. E ele também poderá sair da lista na hora que quiser.

Nossa expectativa é que o spread bancário (diferença entre os juros que os bancos pagam e o que cobram do mutuário) caia 4,5 pontos percentuais– atualmente está em 54,6 pontos–e a inadimplência recue 45%, o que deve provocar uma redução dos juros.









Vivian Moraes

gerente jurídica do SPC Brasil



Expectativa é de redução de até 30% nos juros



As novas regras do cadastro positivo, na prática, devem provocar uma redução dos juros dos bons pagadores de até 30%. Isso acontecerá pela entrada de novos players (novas instituições) no mercado de crédito, como fintechs (start ups do setor financeiro) e varejistas, que hoje terceiziram a concessão de crédito e devem retomar essas operações, com informações mais abrangentes sobre os tomadores de empréstimos. Eles serão avaliados por sua propensão à inadimplência.



Os efeitos positivos para o consumidor da ampliação do cadastro positivo devem ocorrer após seis meses da aprovação do projeto.



Não vejo quebra de sigilo bancário com o novo projeto. Os dados que os órgãos terão acesso são sintéticos. Por exemplo, vai saber-se que o consumidor gastou R$ 1 mil no cartão de crédito, mas não será informado o que ele comprou. Não haverá detalhes dessas operações.

#Contra







Lívia Coelho

advogada da Proteste



Sem lei de proteção de dados, lista viola privacidade

Nos países que têm o cadastro positivo, existe uma lei geral de proteção de dados. Sem ela, a lista viola a privacidade do consumidor. A proposta não fala da questão má utilização. Isso é grave.



Também não há uma especificação de que forma ele vai saber que seu nome estará na lista. Nós defendemos que será preciso enviar a notificação por escrito. Ele pode não querer ser incluído, mas não ter sido informado sobre isso.



Há receio ainda que a nota também seja usada para vetar a pessoa em um emprego, com vazamento de dados, e não há garantia de redução de juros.



Os bons pagadores também podem começar a receber ofertas insistentes de crédito.



Estamos avaliando internamente quais ações judiciais tomaremos, em caso do projeto ser aprovado pelo Congresso e homologado pelo presidente.