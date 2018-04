Cadastro positivo pode injetar R$ 1 trilhão na economia

expectativa é que os índices de inadimplência no sistema financeiro, que hoje estão ao redor de 4%, também venham a convergir com os das economias desenvolvidas, que variam entre 1% e 2%, disse Abreu.



Com queda nas taxas de inadimplência, os bancos podem emprestar mais e a juros mais baixos.



O efeito mais imediato da medida deve ocorrer a redução dos spreads (juros) de crédito, segundo Victor Loyola, vice-presidente da Serasa.



"O mercado passará a conhecer quem são os bons clientes e oferecer taxas melhores", disse.





O cadastro positivo também pode estimular a competição no setor bancário, altamente concentrado no país, de acordo com Loyola.



"O acesso a potenciais novos clientes passa a ser mais democrático, o que pode permitir a jogadores de menor estatura comer pelas beiradas", afirmou. O benefício do cadastro positivo deve ocorrer não apenas para aqueles que forem considerados bons pagadores.

"No Brasil, a taxa de juros ao consumidor é 8 vezes maior que nos EUA, não existe mais espaço para as taxas aumentarem", disse Loyola.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que pretende colocar ainda nesta o projeto do cadastro positivo em votação no plenário da Casa. O projeto de lei complementar 441/2017 reforma a Lei do Cadastro Positivo, que já existe há sete anos. Na prática, o cadastro funciona como uma espécie de lista de bons pagadores.





Além dos bancos, prestadores de serviço, como concessionárias de luz, gás, água e telefone, serão obrigados a informar sobre pagamentos, o que vai aumentar o alcance do cadastro.

ntidades de defesa do consumidor, que temem que as informações sigilosas dos consumidores possam ser vendidas ou "vazem" para eventuais interessados, uma vez que o projeto de lei altera as regras do sigilo bancário.

Entre as mudanças do projeto, que já foi aprovado no Senado, estão a adesão automática à lista.A adesão automática é alvo de críticas pelas e