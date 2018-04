Cadastro positivo: BC entrega estudo para convencer deputados

Em reunião com parlamentares que ainda resistem a votar o projeto que altera o cadastro positivo nesta quarta-feira (25), membros do Banco Central e do Ministério da Fazenda entregaram estudo, com o objetivo de convencê-los a aprovarem as novas regras, segundo o parecer do relator Walter Ihoshi (PSD-SP).

No documento, Fazenda e BC comparam como o cadastro positivo é atualmente e como ele ficará se o relatório de Ihoshi for aprovado pelos parlamentares. Eles defendem ainda que o projeto vai aumentar a privacidade dos dados, o que vem sendo contestado pelo líder do PRB na Câmara, deputado Celso Russomanno (SP).

Comércio e instituições financeiras visualizarão apenas a nota de crédito do cadastrado. O acesso à informação detalhada terá que ser autorizado expressamente pelo cadastrado", explica o documento.