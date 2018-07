Brics se unem contra guerra comercial de Trump

Medidas adotadas por países como os EUA podem causar "uma volatilidade econômica e financeira" nas economias emergentes, dizem países do grupo

Os líderes dos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) enviaram nesta quinta-feira (26) uma mensagem de unidade para denunciar "os desafios sem precedentes" que representa a guerra comercial aberta pelos Estados Unidos.



As "medidas macroeconômicas adotadas por algumas grandes economias avançadas (...) podem causar uma volatilidade econômica e financeira nas economias emergentes e ter um impacto em sua perspectiva de crescimento", explicou o comunicado final.



O texto foi assinado pelo pelo presidente Michel Temer; pelo russo, Vladimir Putin; pelo chinês, Xi Jinping; pelo sul-africano, Cyril Ramaphosa; e pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.



Eles ressaltaram "a importância de uma economia mundial aberta que permita a todos os países e a todos os povos compartilhar os benefícios da mundialização". "Pedimos a todos os membros da OMC [Organização Mundial de Comércio] que respeitem as regras e honrem seus compromissos", acrescentaram.



Xi pediu que os Brics "desbloqueiem o enorme potencial de sua cooperação econômica". Putin o apoiou, acrescentando que os Brics desempenham "um papel único na economia mundial". "Contribuem com 42% do PIB mundial e este percentual continua crescendo", destacou.



Trump



Nos últimos meses, presidente americano, Donald Trump, tem tomado medidas hostis, no plano comercial, contra Pequim, Bruxelas e Moscou. Em especial, impôs tarifas alfandegárias sobre o aço e o alumínio procedentes da China, e agora ameaça taxar ainda mais todas as importações chinesas.



Trump mencionou que seu país está preparado para impor tarifas de até 500 bilhões de dólares sobre as importações de seu rival, queixando-se que o superávit comercial da China na balança comercial com os Estados Unidos é excessivo.



Os Estados Unidos já aplicam taxas bilionárias sobre as importações chinesas, e agora ameaçam impor novas tarifas sobre o aço e o alumínio de União Europeia (UE), Canadá e México.



Em uma tentativa para desbloquear a crise, Trump e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, se reuniram na quarta-feira (25) em Washington. O presidente do país norte-americano prometeu revisar o tema das tarifas americanas sobre o aço e o alumínio europeus.