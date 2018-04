BRF dispara com rumor de troca de Abilio por Pedro Parente

Presidente da Petrobras seria consenso entre Abilio Diniz e os fundos estatais para assumir a presidência do conselho do grupo que acumula prejuízos

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, viu suas ações dispararem na tarde desta quarta-feira (18) após um novo– e talvez, decisivo –capítulo da disputa entre seus sócios.



Circula do mercado a informação de que o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, poderia ser um nome de consenso entre o empresário Abilio Diniz e os fundos Petros e Previ para assumir a presidência do conselho de administração da empresa. Está marcada uma reunião do conselho para esta quinta (19) e o nome de Parente deve ser apresentado, mas ainda não há confirmação de que ele teria aceitado.



A avaliação é que o nome de Parente, que está fazendo um trabalho de recuperação da Petrobras, traria credibilidade para a BRF, que já perdeu 42,5% de seu valor de mercado. A empresa teve dois prejuízos consecutivos, em 2016 e 2017, que somados chegam a R$ 1,5 bilhão.



O desgaste trazido pela disputa dos acionistas também ajudou a derrubar as ações da companhia. A empresa sofre ainda um revés com o possível embargo às exportações de carne de frango pela União Europeia.

Atualmente, o nome do ex-ministro Luiz Fernando Furlan é a indicação de Abilio Diniz para seu lugar na presidência do conselho. Os fundos indicaram o executivo Augusto Cruz, que é presidente do conselho da BR Distribuidora.



As ações da BRF subiam 9%, pelas 15h50, a segunda maior alta do pregão, com a expectativa criada em torno do nome de Parente.