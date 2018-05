Brasileiros pretendem gastar R$ 108 com presente

Indicador que mede intenção do gasto subiu 9,9 pontos este ano

Segundo um levantamento do Ibre-FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), o indicador que mostra intenção do brasileiro de gastar dinheiro com o presente de Dia das Mães subiu de 59,4 no ano passado para 69,3 em 2018. Este foi o melhor desempenho desde 2014.



Menos pessoas alegaram que reduzir os gastos na ocasião, o que mostra uma queda na pocentagem em relação a 2017, de 44,6% para 37,1%. Já a quantidade que indivíduos que declararam gastar o mesmo valor que ano passado aumentou, de 51,3% para 56,5%.



O valor médio das compras para o Dia das Mães este foi de aproximadamente R$ 108, representando uma alta de 11% em relação ao dado de 2017, que foi R$ 98.



Quanto ao tipo de presente, mais de metade dos 1.612 entrevistados optou pelos itens de vestuário (50,4%). Itens de perfumaria e calçados ficaram logo atrás, com 10,6% e 4,7%, respectivamente.