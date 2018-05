Brasileiros estocam produtos essenciais e reduzem supérfluos

Pesquisa da Cielo do Varejo Ampliado mostra que supermercados faturaram 52% na sexta-feira (25), só perdendo para a véspera do Dia das Mães

A greve dos caminhoneiros levou os brasileiros a correrem para estocar produtos de primeira necessidade, mudando seus hábitos de consumo no momento em que o bloqueio de rodovias passou a afetar o abastecimento no país, mostrou pesquisa divulgada neste fim de semana.



A receita de vendas em postos de combustíveis chegou a dobrar quarta e quinta-feira passadas na comparação com a média diária do início do mês de maio, mostrou o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).



O segmento de supermercados e hipermercados teve crescimento de 23% nas receitas no período, ampliando o ganho para 52% na sexta-feira, ficando atrás apenas da receita registrada no sábado véspera do Dia das Mães.



"O ICVA nos evidencia que a população brasileira tem se preocupado com itens de necessidade básica. Porém, pode ocorrer que esse segmento também seja afetado pela eventual escassez de produtos", disse Gabriel Mariotto, diretor de Inteligência da Cielo, em comunicado.



Demanda por supérfluos cai

Na contramão, a venda de vestuário recuou 10% e o de móveis e eletrodomésticos teve tombo de 19%. Já as receitas do segmento de artigos esportivos a queda foi de 12%.



O faturamento de bares e restaurantes registrou no período uma redução de 8% ante a semana anterior.



A paralisação dos caminhoneiros contra a alta do diesel entrou neste domingo no sétimo dia, afetando o abastecimento no país e ainda com bloqueios em estradas.