Brasileiro paga em média R$ 3,20 por um cafezinho

O tradicional "cafezinho" custa, em média, R$ 3,20 nos estabelecimentos comerciais do país, segundo a Pesquisa do Preço Médio da Refeição 2018, divulgada nesta quinta-feira (3) pela Sodexo Benefícios e Incentivos.



Segundo a pesquisa, a região Nordeste apresenta o preço mais elevado, com o valor médio de R$ 3,34, enquanto o Sul apresenta o mais barato, com o valor médio de R$ 3,16.



As regiões Nordeste e Sul também são as que têm o hábito mais presente de consumir a bebida, com 89% e 86% dos estabelecimentos servindo o produto, respectivamente. O preferido dos brasileiros é o café coado, servido em 70% de restaurantes e padarias no país.



O levantamento da Sodexo visitou 4.587 estabelecimentos em 51 cidades, sendo 23 capitais.



Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), nove em cada dez brasileiros acima dos 15 anos de idade consomem a bebida.







