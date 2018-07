Brasileiro já pagou R$ 1,2 trilhão em impostos; valor daria para zerar déficit habitacional

Marca foi alcançada nesta quinta-feira (5),16 dias antes do que em 2017; cifra equivale ao custo de seis milhões de apartamentos do Minha Casa Minha Vida

O Impostômetro atingiu nesta quinta-feira (5) a marca de R$ 1,2 trilhão pagos em impostos, taxas e contribuições pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano, disse a Associação Comercial de São Paulo (ACSP).



Para se ter uma ideia, com o valor daria para comprar cerca de seis milhões de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, o que iria zerar o déficit habitacional brasileiro, diz a entidade, em nota.



O painel do Impostômetro, que calcula em tempo real o somatório da arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais, fica em frente ao prédio da ACSP, no centro da capital paulista.



Em 2017, o montante foi registrado 16 dias antes, o que denota elevação tributária na passagem de um ano para o outro.



"Embora a um ritmo mais lento do que esperado, a retomada econômica está se concretizando, o que incrementa a arrecadação, notadamente nos casos do IPI, do ICM e da PIS/COFINS, que incidem sobre produtos de maior valor, como veículos e eletrodomésticos", analisa Alencar Burti, presidente da ACSP.



Burti espera que o governo consiga ajustar as contas públicas, mas sem recorrer ao aumento de impostos, que já são muito elevados. "O próximo governante precisa adotar medidas efetivas de controle de gastos e garantir também que elas tenham continuidade", reitera Burti.