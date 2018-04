Brasil precisa continuar reformas, diz chefe do FMI

A diretora gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira (19), que o Brasil voltou a crescer, mas ainda é preciso avançar nas reformas econômicas. Segundo ela, o crescimento "é provável consequência de algumas das reformas-chave que foram levadas adiante, mas não todas ainda, ainda há mais por vir".

Segundo ela, dado o ônus da dívida no país, "é tempo de fazer uma consolidação fiscal inteligente, gradual ao longo do tempo, e que ao mesmo continue a encorajar o processo de crescimento que está acontecendo no Brasil".



Lagarde também afirmou, ao comentar as reformas fiscais no Brasil, que o equilíbrio entre os incentivos ao crescimento e a responsabilidade fiscal é um "exercício sutil" para os ministros das Finanças responsáveis pela tarefa. "Eles têm que construir amortecedores e se preparar para o que quer que seja (uma possível) próxima queda, mas ao mesmo tempo eles não devem colocar um freio no avanço do crescimento, este é o sentido da nossa recomendação", afirmou.

O FMI elevou na terça-feira (17) a projeção de crescimento do Brasil para 2,3% em 2018, contra 1,9% previstos antes. Segundo o fundo, os números foram impulsionados pelo aumento do investimento e do consumo privado no país. No relatório "Panorama da Economia Mundial", que trouxe os dados, a instituição recomenda que o Brasil leve adiante a reforma da Previdência, uma medida para conter os gastos com o INSS, que representam quase dois terços das despesas da União.



*Com Agência Brasil