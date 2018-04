Brasil pode ‘levar bala perdida’ na disputa entre China e EUA

Declaração é do secretário de assuntos internacionais da Fazenda, Marcello Estevão

O Brasil pode ser atingido por uma "bala perdida" numa eventual guerra comercial entre EUAs e China, disse nesta segunda-feira (9) o secretário de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda, Marcello Estevão, após participar de um seminário na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.



As tensões nas relações comerciais entre os dois gigantes cresceu nos últimos dias, com as nações ameaçando tarifar produtos um do outro. Nesta segunda-feira (9), a China culpou o governo americano pelos atritos entre os dois países e repetiu que seria impossível manter negociações sob as "circunstâncias atuais".



"Clima ruim no ambiente internacional não é bom para ninguém. Podemos ser o cara andando que leva uma bala perdida. Quase levamos uma bala perdida no (caso da taxação do) aço", disse ele, referindo-se à cobrança de tarifa sobre o aço importado pelos EUA. "Conseguirmos ser uma exceção no caso dos EUA", afirmou Estevão.



Segundo Estevão, os atritos podem, pontualmente, abrir espaço para produtos brasileiros no exterior. "Num sentido mais pontual, por enquanto, talvez isso ajude um pouco. Na questão da soja, se chineses adotarem tarifas de importação da soja americana, isso beneficia produtores brasileiros. Vão querer se aproximar de quem está a favor de aproximação", acrescentou.



Tensão

A China intensificou seus ataques contra o governo dos EUA nesta segunda-feira (9) devido a bilhões de dólares em ameaças de tarifas, dizendo que Washington seria o culpado pelos atritos e repetindo que é impossível negociar sob as "circunstâncias atuais".



As declarações foram dadas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, previu no domingo que a China vai retirar suas barreiras comerciais, e expressou otimismo de que ambos os lados podem resolver a questão por meio de negociações.