Bradesco também pagará perdas da poupança à vista

Banco informa que restituições serão pagas em parcela única para quem indicar a instituição para o recebimento

O Bradesco anunciou nesta quarta-feira (23) que pagará à vista a correção dos planos econômicos de 1980 e 1990 aos poupadores que reivindicaram seu direito judicialmente. O banco pagará as indenizações em uma única parcela, respeitando o cronograma estipulado no acordo.



Segundo nota do Bradesco à imprensa, a liberação dos recursos será feita aos poupadores que reivindicaram judicialmente as indenizações, aderiram aos termos do acordo e indiquem o Bradesco para o recebimento.



O Itaú Unibanco foi o primeiro grande banco a anunciar a medida de pagamento à vista das indenizações, em março, para correntistas do banco que se enquadrassem nos critérios estabelecidos.



Na semana passada, o Santander disse que também pagará à vista todos os valores devidos para seus correntistas que fecharem o acordo. Segundo o banco, o crédito integral será feito na data do respectivo lote, conforme o cronograma oficial dos pagamentos.



O banco informou ainda que quem quiser ter os recursos antes da data prevista de seu lote poderá contratar uma linha de crédito especialmente criada para a antecipação do valor, com juro de 1,49% ao mês.



Nesta terça-feira (22), começaram as adesões pelo site www.pagamentodapoupaca.com.br ao acordo para encerrar com as ações judiciais que pediam o ressarcimento das poupanças por conta de terem ficado congeladas na época dos planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991).



O acordo estabelece que para valores de até R$ 5 mil, o poupador receberá em uma única parcela à vista. Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, a indenização pode ser feita em uma parcela à vista e duas semestrais. Já acima dos R$ 10 mil, serão pagos uma parcela à vista e quatro semestrais.



A expectativa é que 1 milhão de pessoas recebam R$ 12 bilhões.