Bolsa tem pior mês desde reeleição de Dilma; junho deve ser volátil

Em meio à greve dos caminhoneiros, que provocou desabastecimento geral, e a solução para acabar com a paralisação envolvendo a Petrobras, além das incertezas eleitorais, o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, terminou maio com queda de 10,87%, o maior tombo desde setembro de 2014, vésperas da reeleição da presidente Dilma Rousseff.



Já o dólar avançou 6,52% no mês, maior ganho desde setembro de 2015, na contramão do comportamento da divisa no exterior.



Com a aversão ao risco, houve queda generalizada no mercado de ações, mas a Petrobras foi a mais penalizada. As ações preferenciais da petrolífera fecharam maio com queda de 17,23% com os investidores receosos de que a empresa não seja ressarcida pela União pelo congelamento do preço do diesel e pela expectativa de saída do presidente da estatal, Pedro Parente.



Apesar de Parente defender sua política de preços de reajustes quase diários, em meio à greve, na quarta (23), Parente informou, na quarta-feira (23), uma baixa de 10% no preço do diesel ou R$ 0,25 para R$ 2,10 por 15 dias, alegando "senso de boa vontade" para pôr fim à greve. A medida foi vista pelo mercado como ingerência política.



No dia seguinte, o governo acertou que os reajustes do diesel passariam a ser mensais até o fim do ano e que a estatal não seria penalizada por isso, pois a União bancaria o congelamento. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, detalhou o programa de financiamento, chegando a acenar com alta de impostos, mas depois recuou.



Em um segundo acordo fechado no domingo (27), o governo elevou as concessões à categoria e anunciou uma redução maior do preço do diesel nas refinarias em R$ 0,46 para R$ 2,03 por 60 dias e seguiu afirmando que seria o Tesouro, e não a estatal, que iriam pagar por esse corte.



Profissionais de mercado dizem, no entanto, que há muitas dúvidas sobre se a política de preços, que segue desde julho de 2017 a variação do preço do barril e do dólar, persiste. Para especialistas, não está claro como a companhia irá fazer a aplicação dos reajustes, mas a sensação é que a política que vigorava até aqui "é do passado".



"A greve pode ter perdido força, mas o mal estar não se dissipou. Ainda pairam dúvidas sobre como será a política de preços da Petrobras e as declarações dos próprios integrantes do governo ainda deixam o mercado com a pulga atrás da orelha", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.



O risco político atingiu o setor bancário. Os papéis do Banco do Brasil caíram 16,77% no mês, os preferenciais de Itaú Unibanco perderam 15,72% e Bradesco recuou 18,21%.



Para junho, a volatidade deve continuar, dadas as muitas variáveis que estão na mesa. Além de todas as questões domésticas, nos próximos dias haverá nova reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), da qual se espera aumento das taxas de juros nos EUA. Uma alta por lá tende a atrair capital investido no Brasil.



