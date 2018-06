Bolsa cai abaixo de R$ 70 mil e dólar vai a R$ 3,74

Ibovespa teve quarto pregão consecutivo de queda, enquanto a moeda dos EUA subiu 0,27% apesar de intervenção do Banco Central

Em meio à guerra comercial entre EUA e China e de incertezas em relação à eleição presidencial de outubro, a Bolsa brasileira teve o quarto pregão consecutivo de queda e perdeu os 70 mil pontos nesta segunda-feira (18) e voltou à sua menor pontuação em quase dez meses. O indicador terminou o dia com queda de 1,33%, aos 69.814,73 pontos, o mais baixo desde 20 de agosto do ano passado, quando acabou o pregão com 68.634 pontos. Na sexta (15), a Bolsa caiu 0,93%.



Já o dólar avançou 0,327% para R$ 3,74, depois de despencar 2,15% na última sessão.



Na sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, anunciou tarifas de 25% sobre US$ 50 bilhões de importações chinesas, e prometeu mais se a China revidasse, o que aconteceu. Pequim anunciou tarifa adicional de 25% sobre 659 produtos dos EUA avaliados em US$ 50 bilhões.





A alta da moeda americana também foi influenciada pela cena política local, após a notícia de que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente da 2ª Turma do STF, Ricardo Lewandowski, que coloque em pauta no dia 26 de junho novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula, preso há mais de dois meses por crime de corrupção.

"De tarde o mercado começou a reavaliar isso. O STF já se decidiu pela prisão de Lula antes", lembrou um gestor de derivativos de uma corretora nacional. "Mas estamos no Brasil, tudo tem exceção", acrescentou.