Boeing compra Embraer para ter engenheiros brasileiros

Aproveitamento da mão de obra da brasileira, mais jovem e considerada altamente qualificada e bem treinada, foi um dos pontos de interesse da americana para a formação da parceria

Um dos interesses da oferta da Boeing pela Embraer, anunciada nesta quinta-feira (5), é a área de engenharia da fabricante brasileira.



Segundo especialistas, a americana sempre cobiçou o setor de engenharia da Embraer, composto hoje por 5.500 engenheiros, responsáveis pela criação de novas aeronaves e conhecidos por sua criatividade e capacidade de solucionar problemas. Eles são considerados essenciais para trabalhar no próximo jato médio da fabricante, chamado de 797, e pela criação de novos projetos.



"A indústria aeronáutica americana sofre hoje problemas graves de mão de obra qualificada. Grande parte dos engenheiros tem mais de 60 anos. Existe um 'gap' (buraco) na faixa etária dos 40 e 50 anos, provocado pela crise do mercado internacional na década de 90", diz o professor de engenharia aeroespacial Carlos Cesnik. Ele é diretor do laboratório de pesquisa em estruturas e aeroelasticidade da Universidade de Michigan. A unidade desenvolve vários projetos para empresas como a Boeing e a Airbus.



Os engenheiros brasileiros foram responspaveis pelo desenvolvimento da bem sucedida família de jatos E1 e E2 criada pela empresa, a principal joia da coroa.



Há quase 20 anos a Embraer investe num mestrado profissionalizante no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), centro de excelência da engenharia nacional. Cerca de 1.500 engenheiros foram formados pelo programa e boa parte deles foi contratada.