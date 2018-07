BNDES libera R$ 27,8 bilhões em empréstimos no primeiro semestre

A região Sul conseguiu R$ 6,4 bilhões, o Nordeste R$ 5,7 bilhões, o Centro-Oeste R$ 3,8 bilhões e a região Norte R$ 790 milhões.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) liberou R$ 27,8 bilhões em empréstimos no primeiro semestre de 2018. O valor indica uma queda de 17% em relação ao mesmo período em 2017, que registrou R$ 33,5 bilhões em desembolsos. A seguir a tendência, este será o quinto ano consecutivo em que o banco terá um fomento em seus desembolsos.De acordo com a Agência Brasil, as MPME (Micro, Pequenas e Médias Empresas) receberam um total de R$ 13,5 bilhões, somando 48,6% dos investimentos realizados pelo banco neste semestre. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os desembolsos para as MPME aumentaram em R$ 200 milhões.O setor de infraestrutura recebeu R$ 11 bilhões em investimento, ou seja, 39,7% dos desembolsos totais feitos entre janeiro e junho. A Região Sudeste foi a que mais recebeu empréstimos: R$ 11,1 bilhões.