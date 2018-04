Black Fralda terá segunda edição

Mega liquidação de tiras descartáveis de diversas marcas está marcada para a semana da Black Friday, de 19 a 25 de novembro

Após resultados acima do esperado na primeira edição, o clube "Eu Amo Meu Bebê" já programou uma segunda Black Fralda para este ano.



A venda de fraldas descartáveis de várias marcas e outros produtos do universo infantil com mega descontos ocorrerá entre 19 e 25 de novembro, semana da Black Friday, conhecida data de promoções coletivas que virou tradição no calendário do varejo brasileiro.



Realizada entre os dias 12 e 18 de março, a primeira Black Fralda foi responsável pela venda de mais de 400 mil fraldas, segundo dados do clube "Eu Amo Meu Bebê", que foi desenvolvido pela Proxy Media, empresa de marketing digital.



A avaliação sobre o evento, que contou com a participação de mais de 160 mil clientes, foi extremamente positiva, disse Fabiana Suh, gerente de negócios da Proxy Media.



"A ação repercutiu mais do que esperávamos. No início, tínhamos apenas cinco marcas participantes. Durante o período, diversas lojas entraram em contato conosco para disponibilizar seus produtos em nossa vitrine", afirmou ela. Segundo Fabiana, ao todo, 20 lojas virtuais ofereceram seus produtos com descontos de até 60% pelo site criado para o evento. "Já é a maior liquidação de fraldas do Brasil", acrescentou.



"Foram mais de 2 mil pedidos realizados no período. E, mesmo com uma grande diversidade de mercadorias ofertadas na ação, as fraldas foram as mais procuradas e, por consequência, nosso carro-chefe", complementou Fabiana.

A ideia, diz, é ampliar ainda mais a oferta de produtos direcionados ao público dos zero aos três anos na segunda edição da Black Fralda.



Entre as lojas que participaram da liquidação anterior estão: Walmart, Carrefour, Bebê Store, Drogarias Pacheco, Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogasil, Mambo Delivery e Philips Avent.



"Ainda não temos confirmações, mas vários parceiros já demonstrarem interesse em participar da próxima edição", concluiu.