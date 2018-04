Bitcoin tem pior primeiro trimestre de sua história

A criptomoeda mais conhecida do mercado perdeu mais de US$ 119 bilhões nos primeiros três meses de 2018, o maior tombo para o período em 8 anos

O Bitcoin fechou o primeiro trimestre de 2018 com o pior desempenho para o período de sua história. A moeda digital perdeu mais de US$ 119 bilhões (R$ 397 bilhões) em valor de mercado nos três primeiros meses deste ano, no maior tombo em oito anos, segundo a CNBC.



A cotação da criptomoeda, que é mais conhecida pelo mercado, caiu de US$ 13.412,44 para US$ 6.928,85 de janeiro a março, um tombo de 48%, segundo dados do site CoinDesk. Antes deste recuo, o pior desempenho da Bitcoin ocorreu no primeiro trimestre de 2013, quando a moeda digital caiu 37,9%. Em 17 de dezembro, no pico, o Bitcoin chegou a valer US$ 19.891.



O recuo está relacionado às restrições à negociação do ativo em países como a China e Coreia do Sul, além das proibições implementadas por gigantes da tecnologia, como o Google, o Facebook e o Twitter.