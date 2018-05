BC sabia que surpreenderia mercado, diz ata

sabia que pegaria o mercado financeiro de surpresa ao deixar inalterada a taxa básica de juros, a Selic, em 6,50% ao ano

. O mercado apostava amplamente em nova redução da taxa, para 6,25%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC)

eduzindo as chances da inflação ficar abaixo da meta.



O BC foi bastante criticado nos últimos dias porque, no entendimento do mercado, levou os analistas econômicos a se posicionar por um corte de 0,25 ponto, deixando de acenar de forma mais clara a mudança no balanço de riscos entre as reuniões de março e maio.



Essa surpresa com a decisão na quarta-feira (16) fez disparar o dólar. Apenas nesta segunda (21), a moeda cedeu mas diante a uma atuação mais forte pelo próprio BC.





Segundo a ata, o Copom também debateu a possibilidade de reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual no encontro da semana passada em função da inflação baixa e do menor ritmo de crescimento. Mas prevaleceu o entendimento de manutenção em 6,5%, pois o choque externo promoveu uma mudança no balanço de riscos para a inflação, r