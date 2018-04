Percentual de pagamento mínimo do cartão será decidido pelo banco

O Conselho Monetário Nacional (CMN) tomou, nesta quinta-feira (26), várias medidas para reduzir o custo do crédito no país, segundo informou o Banco Central (BC). Na reunião, os ministros da Fazenda (Eduardo Guardia) e do Planejamento (Esteves Colnago) e o presidente do BC, Ilan Goldfajn, decidiram limitar os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito e liberar o percentual de pagamento mínimo da fatura, além de reduzir a contribuição mensal dos bancos ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC).



Foi aprovada uma resolução para disciplinar a cobrança de encargos no caso de atraso no pagamento das faturas de cartão de crédito. Eles estarão limitados à taxa do crédito rotativo em situação de adimplência, acrescida de multa e de juros de mora. No caso de valores já parcelados, a taxa de juros deve ser a da operação de parcelamento. Dessa forma, haverá equivalência entre as taxas praticadas nas operações em dia e em atraso.



Outra mudança foi um recuo da norma criada há um ano. O percentual de pagamento mínimo da fatura não será mais de 15% e poderá ser estabelecido por cada instituição em função da política de crédito da instituição e do perfil dos clientes.





A alteração de limites de crédito e do percentual de pagamento mínimo da fatura deve ser comunicada ao cliente, com, no mínimo, 30 dias de antecedência.



As medidas entrarão em vigor em 1º de junho de 2018.



Cai contribuição ao Fundo Garantidor de Crédito

O CMN também reduziu a contribuição mensal que as instituições financeiras devem fazer ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), aquele que é usado para ressarcir os clientes em caso de quebra do banco. Atualmente, ele garante até R$ 250 mil por conta.

Com a nova regra, as instituições financeiras devem contribuir mensalmente com 0,01% ante 0,0125%, do montante dos saldos das contas referentes aos instrumentos garantidos.

A redução deve "repercutir positivamente nos custos para o consumidor", apontou a autoridade monetária.