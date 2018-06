BC interrompe ação para aliviar dólar pela 1ª vez em um mês

Autoridade gastou US$ 24,5 bilhões desde dia 8 para segurar disparada da moeda

O Banco Central (BC) interrompeu, nesta terça-feira (19), os leilões de swap cambial, o equivalente à venda de dólares no futuros, pela primeira vez desde E mesmo sem o efeito dessas operações, a moeda americana fechou bem perto da estabilidade nesta terça. No fechamento, a divisa subiu 0,12% para R$ 3,744.



Em meio à disparada da moeda, a autarquia prometeu agir mais forte para segurar a alta. Entre 8 e 15 de junho, foram gastos US$ 24,5 bilhões para travar a moeda. Desde meados de maio, já foram injetados US$ 39,6 bilhões no mercado de câmbio. No dia 7 de junho, a moeda chegou a bater a marca de R$ 3,90.



Na semana passada, o BC anunciou que poderia leiloar mais US$ 10 bilhões nos próximos dias para conter a alta do dólar, que tem subido por causa de tensões no mercado internacional, como a expectativa de aumentos adicionais de juros nos EUA, incertezas eleitorais no Brasil e guerra comercial entre EUA e China.



Nesta quarta-feira (20), o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) do BC reúne-se para decidir o futuro da taxa básica de juros, a Selic. Em tese, uma alta nos juros ajudaria a segurar o câmbio, mas o atraso na recuperação da economia e a baixa inflação são os principais fatores levados em conta pela autoridade monetária na hora de decidir os rumos da taxa.