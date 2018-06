BC 'esconde' próxima decisão sobre juro básico

Para analistas, comunicado do Copom deixa em aberto rumo da Selic em agosto

O comunicado divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) do Banco Central (BC) sobre a manutenção da taxa básica de juros, "escondeu" qual será o rumo da Selic na próxima reunião.



Por ora, a expectativa majoritária é de manutenção da Selic em 6,50% ao ano, menor patamar da história, no encontro de 1º agosto, embora os economistas alertem que o BC acenou que o cenário pode mudar até lá e a taxa poderá subir.



"O Copom ressalta que os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação", disse, em nota.



"O BC deixou claro que continua dependente dos dados", afirma a economista do banco Santander, Tatiana Pinheiro. "As decisões das próximas reuniões vão depender da evolução do cenário econômico", disse.



A dificuldade se prever os próximos passos do BC se dá pela indicação do BC de que o cenário externo está "mais desafiador". O órgão cita a sinalização de alta extra dos juros nos EUA, que reduziu "o apetite ao risco em relação a economias emergentes". Na semana passada, o Fed (banco central dos EUA) elevou a taxa básica de juros americana para o intervalo entre 1,75% e 2% e ainda sinalizou que fará quatro aumentos neste ano, não três, como anteriormente esperado. Altas por lá tendem a atrair capital investido no Brasil, pressionando o dólar e as contas públicas.



Outros elementos que trazem mais volatilidade ao câmbio são a guerra comercial entre os EUA e a China e as incertezas quanto à eleição presidencial de outubro.



O BC seguiu afirmando que as projeções de inflação continuam consistentes com o cumprimento das metas de inflação, cujo centro é de 4,5%; em maio, o índice estava abaixo, em 2,86%. O comunicado desta quarta, porém, deixou de dizer que a evolução dos preços da economia segue "favorável" e chamou a atenção para "efeitos altistas significativos e temporários" nos índices de preços no curto prazo em função da "paralisação no setor de transporte de cargas e de outros ajustes de preços relativos".